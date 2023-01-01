ليرة لبنانية إلى كيات ميانماري

تحويل LBP إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
١٣٩٫٧٢ mmk

1.00000 LBP = 0.13972 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LBP إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066388.63091.436311.66090.963818.3195
1GBP1.152811.22935102.1841.655931.914881.1110721.1207
1USD0.93780.813438183.121.3471.557630.9039517.1804
1INR0.01128280.009786310.012030810.01620550.01873960.01087520.206694

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / Myanma Kyat
1 LBP0.13972 MMK
5 LBP0.69861 MMK
10 LBP1.39721 MMK
20 LBP2.79442 MMK
50 LBP6.98605 MMK
100 LBP13.97210 MMK
250 LBP34.93025 MMK
500 LBP69.86050 MMK
1000 LBP139.72100 MMK
2000 LBP279.44200 MMK
5000 LBP698.60500 MMK
10000 LBP1397.21000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / جنيه لبناني
1 MMK7.15714 LBP
5 MMK35.78570 LBP
10 MMK71.57140 LBP
20 MMK143.14280 LBP
50 MMK357.85700 LBP
100 MMK715.71400 LBP
250 MMK1789.28500 LBP
500 MMK3578.57000 LBP
1000 MMK7157.14000 LBP
2000 MMK14314.28000 LBP
5000 MMK35785.70000 LBP
10000 MMK71571.40000 LBP