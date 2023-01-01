دينار كويتي إلى رينغيت ماليزي

تحويل KWD إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
15191.20 myr

1.00000 KWD = 15.19120 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 18:9 UTC
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KWD إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066988.69621.436851.660030.963718.307
1GBP1.15311.2302102.2721.656771.914111.1111521.1091
1USD0.93730.812876183.13451.346751.555940.9032517.1591
1INR0.01127440.009777840.012028710.01619970.01871590.01086490.206402

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / رينغيت ماليزي
1 KWD15.19120 MYR
5 KWD75.95600 MYR
10 KWD151.91200 MYR
20 KWD303.82400 MYR
50 KWD759.56000 MYR
100 KWD1519.12000 MYR
250 KWD3797.80000 MYR
500 KWD7595.60000 MYR
1000 KWD15191.20000 MYR
2000 KWD30382.40000 MYR
5000 KWD75956.00000 MYR
10000 KWD151912.00000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Kuwaiti Dinar
1 MYR0.06583 KWD
5 MYR0.32914 KWD
10 MYR0.65828 KWD
20 MYR1.31655 KWD
50 MYR3.29138 KWD
100 MYR6.58276 KWD
250 MYR16.45690 KWD
500 MYR32.91380 KWD
1000 MYR65.82760 KWD
2000 MYR131.65520 KWD
5000 MYR329.13800 KWD
10000 MYR658.27600 KWD