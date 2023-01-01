دينار كويتي إلى ريال كمبودي

تحويل KWD إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
١٣٬٣٢٦٬٢٠٠ khr

1.00000 KWD = 13326.20000 KHR

متوسط سعر صرف السوق عند 18:6 UTC
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KWD إلى KHR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 KHR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066688.67131.436551.659820.963618.3032
1GBP1.1532711.2301102.2641.656761.914251.1112921.1089
1USD0.937550.812942183.13451.346851.556180.903417.1603
1INR0.01127760.009778640.012028710.01620090.01871880.01086670.206416

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / ريال كمبوديا
1 KWD13326.20000 KHR
5 KWD66631.00000 KHR
10 KWD133262.00000 KHR
20 KWD266524.00000 KHR
50 KWD666310.00000 KHR
100 KWD1332620.00000 KHR
250 KWD3331550.00000 KHR
500 KWD6663100.00000 KHR
1000 KWD13326200.00000 KHR
2000 KWD26652400.00000 KHR
5000 KWD66631000.00000 KHR
10000 KWD133262000.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / Kuwaiti Dinar
1 KHR0.00008 KWD
5 KHR0.00038 KWD
10 KHR0.00075 KWD
20 KHR0.00150 KWD
50 KHR0.00375 KWD
100 KHR0.00750 KWD
250 KHR0.01876 KWD
500 KHR0.03752 KWD
1000 KHR0.07504 KWD
2000 KHR0.15008 KWD
5000 KHR0.37520 KWD
10000 KHR0.75040 KWD