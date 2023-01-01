دينار كويتي إلى دولار جامايكي

تحويل KWD إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٥٠٣٬٤٩٧ jmd

1.00000 KWD = 503.49700 JMD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:5 UTC
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KWD إلى JMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 JMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066688.67131.436821.659820.9635518.3022
1GBP1.153211.23102.2551.656931.91411.1111721.1061
1USD0.937550.813008183.13451.34711.556180.9034517.1594
1INR0.01127760.009779430.012028710.01620390.01871880.01086730.206405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / دولار جامايكي
1 KWD503.49700 JMD
5 KWD2517.48500 JMD
10 KWD5034.97000 JMD
20 KWD10069.94000 JMD
50 KWD25174.85000 JMD
100 KWD50349.70000 JMD
250 KWD125874.25000 JMD
500 KWD251748.50000 JMD
1000 KWD503497.00000 JMD
2000 KWD1006994.00000 JMD
5000 KWD2517485.00000 JMD
10000 KWD5034970.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / Kuwaiti Dinar
1 JMD0.00199 KWD
5 JMD0.00993 KWD
10 JMD0.01986 KWD
20 JMD0.03972 KWD
50 JMD0.09931 KWD
100 JMD0.19861 KWD
250 JMD0.49653 KWD
500 JMD0.99306 KWD
1000 JMD1.98611 KWD
2000 JMD3.97222 KWD
5000 JMD9.93055 KWD
10000 JMD19.86110 KWD