دينار كويتي إلى جنيه إسترليني

تحويل KWD إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٢٬٦٣٣٫١٠ gbp

1.00000 KWD = 2.63310 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 18:3 UTC
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KWD إلى GBP مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066588.66291.436631.659660.9635518.2926
1GBP1.1532711.2298102.2391.65661.913791.1112321.0935
1USD0.937650.81314183.13451.347051.556180.903517.152
1INR0.01127870.009781020.012028710.01620330.01871880.01086790.206316

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / جنيه استرليني
1 KWD2.63310 GBP
5 KWD13.16550 GBP
10 KWD26.33100 GBP
20 KWD52.66200 GBP
50 KWD131.65500 GBP
100 KWD263.31000 GBP
250 KWD658.27500 GBP
500 KWD1316.55000 GBP
1000 KWD2633.10000 GBP
2000 KWD5266.20000 GBP
5000 KWD13165.50000 GBP
10000 KWD26331.00000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / Kuwaiti Dinar
1 GBP0.37978 KWD
5 GBP1.89890 KWD
10 GBP3.79781 KWD
20 GBP7.59562 KWD
50 GBP18.98905 KWD
100 GBP37.97810 KWD
250 GBP94.94525 KWD
500 GBP189.89050 KWD
1000 GBP379.78100 KWD
2000 GBP759.56200 KWD
5000 GBP1898.90500 KWD
10000 GBP3797.81000 KWD