دينار كويتي إلى ليف بلغاري

تحويل KWD إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٥٬٩٣٧٫٣٨ bgn

1.00000 KWD = 5.93738 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 18:0 UTC
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KWD إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 BGN
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066688.67131.436391.659560.963518.2945
1GBP1.1530711.2299102.2471.656311.913651.1109821.0955
1USD0.937550.813074183.13451.34671.555940.903317.1522
1INR0.01127760.009780230.012028710.01619910.01871590.01086550.206319

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / لياف بلغاري
1 KWD5.93738 BGN
5 KWD29.68690 BGN
10 KWD59.37380 BGN
20 KWD118.74760 BGN
50 KWD296.86900 BGN
100 KWD593.73800 BGN
250 KWD1484.34500 BGN
500 KWD2968.69000 BGN
1000 KWD5937.38000 BGN
2000 KWD11874.76000 BGN
5000 KWD29686.90000 BGN
10000 KWD59373.80000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Kuwaiti Dinar
1 BGN0.16842 KWD
5 BGN0.84212 KWD
10 BGN1.68424 KWD
20 BGN3.36848 KWD
50 BGN8.42120 KWD
100 BGN16.84240 KWD
250 BGN42.10600 KWD
500 BGN84.21200 KWD
1000 BGN168.42400 KWD
2000 BGN336.84800 KWD
5000 BGN842.12000 KWD
10000 BGN1684.24000 KWD