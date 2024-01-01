Kuveyt dinarından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile KWD → BGN çevirin

1.000 kwd
5.914,79 bgn

1.00000 KWD = 5.91479 BGN

09:26 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD183.0320.9320519.01281.541.644061515.713.67285
1 INR0.012043510.01122470.2289820.01854710.019800318.25450.0442342
1 EUR1.0729589.0892120.39981.652341.7641626.283.94078
1 ZAR0.05259614.367160.049020110.08099810.086471379.72050.193178

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kuveyt dinarından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

KWD → EUR

KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Bulgar Levası
1 KWD5.91479 BGN
5 KWD29.57395 BGN
10 KWD59.14790 BGN
20 KWD118.29580 BGN
50 KWD295.73950 BGN
100 KWD591.47900 BGN
250 KWD1478.69750 BGN
500 KWD2957.39500 BGN
1000 KWD5914.79000 BGN
2000 KWD11829.58000 BGN
5000 KWD29573.95000 BGN
10000 KWD59147.90000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Kuveyt Dinarı
1 BGN0.16907 KWD
5 BGN0.84534 KWD
10 BGN1.69068 KWD
20 BGN3.38136 KWD
50 BGN8.45340 KWD
100 BGN16.90680 KWD
250 BGN42.26700 KWD
500 BGN84.53400 KWD
1000 BGN169.06800 KWD
2000 BGN338.13600 KWD
5000 BGN845.34000 KWD
10000 BGN1690.68000 KWD