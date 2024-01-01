10 bin Kuveyt dinarından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile KWD → BGN çevirin

1,000ك KWD = 6,038лв BGN

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → BGN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BGN
1 KWD → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,03796,0379
Düşük5,84365,7189
Ortalama5,92225,8285
Değişim2.81%4.61%
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1 KWD → BGN istatistikleri

KWD → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,0379, en düşük 5,8436 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,9222 oldu. KWD → BGN kurundaki değişiklik 2.81 değerindeydi.

KWD → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,0379, en düşük 5,7189 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,8285 oldu. KWD → BGN kurundaki değişiklik 4.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - BGN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Bulgar Levası
1 KWD6,03789 BGN
5 KWD30,18945 BGN
10 KWD60,37890 BGN
20 KWD120,75780 BGN
50 KWD301,89450 BGN
100 KWD603,78900 BGN
250 KWD1.509,47250 BGN
500 KWD3.018,94500 BGN
1000 KWD6.037,89000 BGN
2000 KWD12.075,78000 BGN
5000 KWD30.189,45000 BGN
10000 KWD60.378,90000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Kuveyt Dinarı
1 BGN0,16562 KWD
5 BGN0,82811 KWD
10 BGN1,65621 KWD
20 BGN3,31242 KWD
50 BGN8,28105 KWD
100 BGN16,56210 KWD
250 BGN41,40525 KWD
500 BGN82,81050 KWD
1000 BGN165,62100 KWD
2000 BGN331,24200 KWD
5000 BGN828,10500 KWD
10000 BGN1.656,21000 KWD