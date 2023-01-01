فرنك قمري إلى دولار هونغ كونغ

تحويل KMF إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
١٦٫٨٧ hkd

1.00000 KMF = 0.01687 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:33 UTC
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KMF إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.066988.69621.436791.659380.9639518.3
1GBP1.153611.2306102.3051.657251.913991.1120121.1079
1USD0.93730.812612183.13451.34671.555330.903517.1525
1INR0.01127440.009774660.012028710.01619910.01870860.01086790.206322

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / دولار هونغ كونغ
1 KMF0.01687 HKD
5 KMF0.08433 HKD
10 KMF0.16865 HKD
20 KMF0.33731 HKD
50 KMF0.84327 HKD
100 KMF1.68654 HKD
250 KMF4.21635 HKD
500 KMF8.43270 HKD
1000 KMF16.86540 HKD
2000 KMF33.73080 HKD
5000 KMF84.32700 HKD
10000 KMF168.65400 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / فرنك جزر القمر
100 HKD5929.30000 KMF
200 HKD11858.60000 KMF
300 HKD17787.90000 KMF
500 HKD29646.50000 KMF
1000 HKD59293.00000 KMF
2000 HKD118586.00000 KMF
2500 HKD148232.50000 KMF
3000 HKD177879.00000 KMF
4000 HKD237172.00000 KMF
5000 HKD296465.00000 KMF
10000 HKD592930.00000 KMF
20000 HKD1185860.00000 KMF