5 سوم قيرغيزستاني إلى روبية باكستانية

تحويل KGS إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

٥ kgs
١٥٫٦٠ pkr

1.00000 KGS = 3.11985 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 05:20
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KGS إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KGS → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.870451.057687.92571.450661.67580.9465519.2848
1GBP1.1488311.215101.0111.666551.925211.0874322.1549
1USD0.945550.823045183.1371.371651.584530.89518.2345
1INR0.01137320.009899870.012028310.01649870.01905930.01076540.219331

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سوم قيرغيزستاني إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KGS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KGS الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Kyrgystani soms

KGS إلى USD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kyrgystani Som / Pakistani Rupee
1 KGS3.11985 PKR
5 KGS15.59925 PKR
10 KGS31.19850 PKR
20 KGS62.39700 PKR
50 KGS155.99250 PKR
100 KGS311.98500 PKR
250 KGS779.96250 PKR
500 KGS1559.92500 PKR
1000 KGS3119.85000 PKR
2000 KGS6239.70000 PKR
5000 KGS15599.25000 PKR
10000 KGS31198.50000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Kyrgystani Som
1 PKR0.32053 KGS
5 PKR1.60264 KGS
10 PKR3.20528 KGS
20 PKR6.41056 KGS
50 PKR16.02640 KGS
100 PKR32.05280 KGS
250 PKR80.13200 KGS
500 PKR160.26400 KGS
1000 PKR320.52800 KGS
2000 PKR641.05600 KGS
5000 PKR1602.64000 KGS
10000 PKR3205.28000 KGS