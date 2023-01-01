1 روبية باكستانية إلى سوم قيرغيزستاني

تحويل PKR إلى KGS بسعر الصرف الحقيقي

١ pkr
٠٫٣١ kgs

1.00000 PKR = 0.31438 KGS

Mid-market exchange rate at 02:35
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.073489.26291.465671.648090.963618.7302
1GBP1.1528711.23745102.9051.689681.899971.1109121.5928
1USD0.93160.808113183.1591.365451.535390.897717.4494
1INR0.01120290.009717690.012025210.01641980.01846330.0107950.209832

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى سوم قيرغيزستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KGS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى KGS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / Kyrgystani Som
1 PKR0.31438 KGS
5 PKR1.57191 KGS
10 PKR3.14381 KGS
20 PKR6.28762 KGS
50 PKR15.71905 KGS
100 PKR31.43810 KGS
250 PKR78.59525 KGS
500 PKR157.19050 KGS
1000 PKR314.38100 KGS
2000 PKR628.76200 KGS
5000 PKR1571.90500 KGS
10000 PKR3143.81000 KGS
معدلات التحويل Kyrgystani Som / Pakistani Rupee
1 KGS3.18085 PKR
5 KGS15.90425 PKR
10 KGS31.80850 PKR
20 KGS63.61700 PKR
50 KGS159.04250 PKR
100 KGS318.08500 PKR
250 KGS795.21250 PKR
500 KGS1590.42500 PKR
1000 KGS3180.85000 PKR
2000 KGS6361.70000 PKR
5000 KGS15904.25000 PKR
10000 KGS31808.50000 PKR