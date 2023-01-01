شلن كيني إلى دونغ فيتنامي

تحويل KES إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
١٦٥٬٠٢٧ vnd

1.00000 KES = 165.02700 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 12:56 UTC
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KES إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.066188.62971.436251.660720.963518.327
1GBP1.1539311.2302102.2721.657331.916351.1118221.148
1USD0.9380.812876183.13451.34721.557750.903817.1907
1INR0.01128290.009777840.012028710.01620510.01873780.01087150.206782

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / Vietnamese Dong
1 KES165.02700 VND
5 KES825.13500 VND
10 KES1650.27000 VND
20 KES3300.54000 VND
50 KES8251.35000 VND
100 KES16502.70000 VND
250 KES41256.75000 VND
500 KES82513.50000 VND
1000 KES165027.00000 VND
2000 KES330054.00000 VND
5000 KES825135.00000 VND
10000 KES1650270.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / شلن كيني
1 VND0.00606 KES
5 VND0.03030 KES
10 VND0.06060 KES
20 VND0.12119 KES
50 VND0.30298 KES
100 VND0.60596 KES
250 VND1.51490 KES
500 VND3.02981 KES
1000 VND6.05961 KES
2000 VND12.11922 KES
5000 VND30.29805 KES
10000 VND60.59610 KES