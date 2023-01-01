ألف شلن كيني إلى دونغ فيتنامي
تحويل KES إلى VND بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل شلن كيني إلى دونغ فيتنامي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل شلن كيني / Vietnamese Dong
|1 KES
|163.98800 VND
|5 KES
|819.94000 VND
|10 KES
|1639.88000 VND
|20 KES
|3279.76000 VND
|50 KES
|8199.40000 VND
|100 KES
|16398.80000 VND
|250 KES
|40997.00000 VND
|500 KES
|81994.00000 VND
|1000 KES
|163988.00000 VND
|2000 KES
|327976.00000 VND
|5000 KES
|819940.00000 VND
|10000 KES
|1639880.00000 VND