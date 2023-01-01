شلن كيني إلى شلن تنزاني

تحويل KES إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1000 kes
16994.60 tzs

1.00000 KES = 16.99460 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
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KES إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.066188.62971.436251.660720.963518.327
1GBP1.1539311.2302102.2721.657331.916351.1118221.148
1USD0.9380.812876183.13451.34721.557750.903817.1907
1INR0.01128290.009777840.012028710.01620510.01873780.01087150.206782

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / الشلن التنزاني
1 KES16.99460 TZS
5 KES84.97300 TZS
10 KES169.94600 TZS
20 KES339.89200 TZS
50 KES849.73000 TZS
100 KES1699.46000 TZS
250 KES4248.65000 TZS
500 KES8497.30000 TZS
1000 KES16994.60000 TZS
2000 KES33989.20000 TZS
5000 KES84973.00000 TZS
10000 KES169946.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / شلن كيني
1 TZS0.05884 KES
5 TZS0.29421 KES
10 TZS0.58842 KES
20 TZS1.17685 KES
50 TZS2.94211 KES
100 TZS5.88423 KES
250 TZS14.71058 KES
500 TZS29.42115 KES
1000 TZS58.84230 KES
2000 TZS117.68460 KES
5000 TZS294.21150 KES
10000 TZS588.42300 KES