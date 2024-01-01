Kenya şilininden Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile KES → TZS çevirin

1.000 kes
16.959,80 tzs

1.00000 KES = 16.95980 TZS

08:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552451.0733589.12481.452731.651940.948418.3122
1 GBP1.1692611.25505104.2121.698651.931591.1089221.4122
1 USD0.931650.796781183.03421.353451.539050.883617.0608
1 INR0.01122020.009595820.012043210.01629990.01853520.01064140.205467

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Kenya şilininden Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Tanzanya Şilini
1 KES16.95980 TZS
5 KES84.79900 TZS
10 KES169.59800 TZS
20 KES339.19600 TZS
50 KES847.99000 TZS
100 KES1695.98000 TZS
250 KES4239.95000 TZS
500 KES8479.90000 TZS
1000 KES16959.80000 TZS
2000 KES33919.60000 TZS
5000 KES84799.00000 TZS
10000 KES169598.00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Kenya Şilini
1 TZS0.05896 KES
5 TZS0.29481 KES
10 TZS0.58963 KES
20 TZS1.17926 KES
50 TZS2.94815 KES
100 TZS5.89630 KES
250 TZS14.74075 KES
500 TZS29.48150 KES
1000 TZS58.96300 KES
2000 TZS117.92600 KES
5000 TZS294.81500 KES
10000 TZS589.63000 KES