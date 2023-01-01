شلن كيني إلى ليرة لبنانية

تحويل KES إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 kes
101967 lbp

1.00000 KES = 101.96700 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 16:44 UTC
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KES إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066288.6381.436541.660880.9634518.3176
1GBP1.1536711.23015102.2681.657441.916271.111521.1343
1USD0.93790.812909183.13451.347351.557750.9036517.1803
1INR0.01128180.009778240.012028710.01620690.01873780.01086970.206657

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

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KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / جنيه لبناني
1 KES101.96700 LBP
5 KES509.83500 LBP
10 KES1019.67000 LBP
20 KES2039.34000 LBP
50 KES5098.35000 LBP
100 KES10196.70000 LBP
250 KES25491.75000 LBP
500 KES50983.50000 LBP
1000 KES101967.00000 LBP
2000 KES203934.00000 LBP
5000 KES509835.00000 LBP
10000 KES1019670.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / شلن كيني
1 LBP0.00981 KES
5 LBP0.04904 KES
10 LBP0.09807 KES
20 LBP0.19614 KES
50 LBP0.49035 KES
100 LBP0.98070 KES
250 LBP2.45176 KES
500 LBP4.90353 KES
1000 LBP9.80705 KES
2000 LBP19.61410 KES
5000 LBP49.03525 KES
10000 LBP98.07050 KES