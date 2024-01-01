Kenya şilininden Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile KES → LBP çevirin

1.000 kes
100.387 lbp

1.00000 KES = 100.38700 LBP

08:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.347151515.711.353450.931450.7967181.538783.0365
1 SGD0.74230811125.121.004680.6914520.591411.1421961.6386
1 NGN0.0006597550.00088879110.0008929480.0006145560.000525640.001015170.0547839
1 CAD0.7388530.9953451119.8910.6882330.5886571.1368761.3517

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kenya şilininden Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Lübnan Lirası
1 KES100.38700 LBP
5 KES501.93500 LBP
10 KES1003.87000 LBP
20 KES2007.74000 LBP
50 KES5019.35000 LBP
100 KES10038.70000 LBP
250 KES25096.75000 LBP
500 KES50193.50000 LBP
1000 KES100387.00000 LBP
2000 KES200774.00000 LBP
5000 KES501935.00000 LBP
10000 KES1003870.00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Kenya Şilini
1 LBP0.00996 KES
5 LBP0.04981 KES
10 LBP0.09961 KES
20 LBP0.19923 KES
50 LBP0.49807 KES
100 LBP0.99615 KES
250 LBP2.49037 KES
500 LBP4.98074 KES
1000 LBP9.96149 KES
2000 LBP19.92298 KES
5000 LBP49.80745 KES
10000 LBP99.61490 KES