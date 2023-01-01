شلن كيني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل KES إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
١٥٥٫٦٠ czk

1.00000 KES = 0.15560 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 16:42 UTC
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KES إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.06688.62141.43671.661210.963618.3202
1GBP1.153811.22985102.2431.657531.916551.111821.1361
1USD0.93810.813107183.13451.347751.558360.90417.1859
1INR0.0112840.009780620.012028710.01621170.01874510.01087390.206724

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / الجمهورية التشيكية كورونا
1 KES0.15560 CZK
5 KES0.77798 CZK
10 KES1.55596 CZK
20 KES3.11192 CZK
50 KES7.77980 CZK
100 KES15.55960 CZK
250 KES38.89900 CZK
500 KES77.79800 CZK
1000 KES155.59600 CZK
2000 KES311.19200 CZK
5000 KES777.98000 CZK
10000 KES1555.96000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / شلن كيني
1 CZK6.42690 KES
5 CZK32.13450 KES
10 CZK64.26900 KES
20 CZK128.53800 KES
50 CZK321.34500 KES
100 CZK642.69000 KES
250 CZK1606.72500 KES
500 CZK3213.45000 KES
1000 CZK6426.90000 KES
2000 CZK12853.80000 KES
5000 CZK32134.50000 KES
10000 CZK64269.00000 KES