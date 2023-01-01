شلن كيني إلى كولون كوستاريكي

تحويل KES إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kes
٣٬٦٣٦٫١٩ crc

1.00000 KES = 3.63619 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 16:40 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

KES إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 CRC
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.06688.62141.43671.661210.963618.3202
1GBP1.153811.22985102.2431.657531.916551.111821.1361
1USD0.93810.813107183.13451.347751.558360.90417.1859
1INR0.0112840.009780620.012028710.01621170.01874510.01087390.206724

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل شلن كيني / كوستاريكا كولوين
1 KES3.63619 CRC
5 KES18.18095 CRC
10 KES36.36190 CRC
20 KES72.72380 CRC
50 KES181.80950 CRC
100 KES363.61900 CRC
250 KES909.04750 CRC
500 KES1818.09500 CRC
1000 KES3636.19000 CRC
2000 KES7272.38000 CRC
5000 KES18180.95000 CRC
10000 KES36361.90000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / شلن كيني
1 CRC0.27501 KES
5 CRC1.37506 KES
10 CRC2.75013 KES
20 CRC5.50026 KES
50 CRC13.75065 KES
100 CRC27.50130 KES
250 CRC68.75325 KES
500 CRC137.50650 KES
1000 CRC275.01300 KES
2000 CRC550.02600 KES
5000 CRC1375.06500 KES
10000 CRC2750.13000 KES