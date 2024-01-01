Kenya şilininden Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile KES → CRC çevirin

1.000 kes
3.471,47 crc

1.00000 KES = 3.47147 CRC

08:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.347351516.161.35360.931550.7967811.5384683.0384
1 SGD0.74219811125.291.004640.6913810.5913691.1418461.6309
1 NGN0.0006595610.0008886610.0008927820.0006144020.0005255260.001014710.0547689
1 CAD0.7387710.9953831120.0910.6881890.5886381.1365761.3463

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kenya şilininden Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Kosta Rika Kolonu
1 KES3.47147 CRC
5 KES17.35735 CRC
10 KES34.71470 CRC
20 KES69.42940 CRC
50 KES173.57350 CRC
100 KES347.14700 CRC
250 KES867.86750 CRC
500 KES1735.73500 CRC
1000 KES3471.47000 CRC
2000 KES6942.94000 CRC
5000 KES17357.35000 CRC
10000 KES34714.70000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Kenya Şilini
1 CRC0.28806 KES
5 CRC1.44031 KES
10 CRC2.88062 KES
20 CRC5.76124 KES
50 CRC14.40310 KES
100 CRC28.80620 KES
250 CRC72.01550 KES
500 CRC144.03100 KES
1000 CRC288.06200 KES
2000 CRC576.12400 KES
5000 CRC1440.31000 KES
10000 CRC2880.62000 KES