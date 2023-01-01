شلن كيني إلى مانات أذربيجاني

تحويل KES إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

1000 kes
11.53 azn

1.00000 KES = 0.01153 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 16:37 UTC
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KES إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KES → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.06688.62141.436811.661340.963718.3186
1GBP1.1536711.2298102.2391.657591.916621.1117921.1334
1USD0.93810.81314183.13451.347851.558480.90417.1844
1INR0.0112840.009781020.012028710.01621290.01874650.01087390.206706

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن كيني / مانات أذربيجان
1 KES0.01153 AZN
5 KES0.05767 AZN
10 KES0.11533 AZN
20 KES0.23066 AZN
50 KES0.57666 AZN
100 KES1.15332 AZN
250 KES2.88330 AZN
500 KES5.76660 AZN
1000 KES11.53320 AZN
2000 KES23.06640 AZN
5000 KES57.66600 AZN
10000 KES115.33200 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / شلن كيني
1 AZN86.70590 KES
5 AZN433.52950 KES
10 AZN867.05900 KES
20 AZN1734.11800 KES
50 AZN4335.29500 KES
100 AZN8670.59000 KES
250 AZN21676.47500 KES
500 AZN43352.95000 KES
1000 AZN86705.90000 KES
2000 AZN173411.80000 KES
5000 AZN433529.50000 KES
10000 AZN867059.00000 KES