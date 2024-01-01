Kenya şilininden Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile KES → AZN çevirin

1.000 kes
11,34 azn

1.00000 KES = 0.01134 AZN

07:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855311.0735589.14511.453431.651620.9490918.318
1 GBP1.1691711.25515104.2251.699281.9311.1096421.4166
1 USD0.93150.796718183.03771.353851.538460.8840517.063
1 INR0.01121770.009594650.012042710.0163040.01852730.01064640.205485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kenya şilininden Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Azerbaycan Manatı
1 KES0.01134 AZN
5 KES0.05669 AZN
10 KES0.11337 AZN
20 KES0.22675 AZN
50 KES0.56687 AZN
100 KES1.13374 AZN
250 KES2.83435 AZN
500 KES5.66870 AZN
1000 KES11.33740 AZN
2000 KES22.67480 AZN
5000 KES56.68700 AZN
10000 KES113.37400 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Kenya Şilini
1 AZN88.20400 KES
5 AZN441.02000 KES
10 AZN882.04000 KES
20 AZN1764.08000 KES
50 AZN4410.20000 KES
100 AZN8820.40000 KES
250 AZN22051.00000 KES
500 AZN44102.00000 KES
1000 AZN88204.00000 KES
2000 AZN176408.00000 KES
5000 AZN441020.00000 KES
10000 AZN882040.00000 KES