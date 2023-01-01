1 Azerbaycan manatından Kenya şilinine
Reel döviz kuru ile AZN → KES çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Azerbaycan manatından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Kenya Şilini
|1 AZN
|86.58030 KES
|5 AZN
|432.90150 KES
|10 AZN
|865.80300 KES
|20 AZN
|1731.60600 KES
|50 AZN
|4329.01500 KES
|100 AZN
|8658.03000 KES
|250 AZN
|21645.07500 KES
|500 AZN
|43290.15000 KES
|1000 AZN
|86580.30000 KES
|2000 AZN
|173160.60000 KES
|5000 AZN
|432901.50000 KES
|10000 AZN
|865803.00000 KES