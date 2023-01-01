دولار جامايكي إلى غواراني باراغواي

تحويل JMD إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٤٦٬٧٧١ pyg

1.00000 JMD = 46.77140 PYG

متوسط سعر صرف السوق عند 15:50 UTC
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JMD إلى PYG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 PYG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.066588.66291.438281.661210.96318.3161
1GBP1.1529411.2295102.2141.65811.915111.1102821.1154
1USD0.93790.813339183.13451.34861.557630.903317.174
1INR0.01127870.009783410.012028710.01622190.01873630.01086550.206581

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / غواراني باراغواي
1 JMD46.77140 PYG
5 JMD233.85700 PYG
10 JMD467.71400 PYG
20 JMD935.42800 PYG
50 JMD2338.57000 PYG
100 JMD4677.14000 PYG
250 JMD11692.85000 PYG
500 JMD23385.70000 PYG
1000 JMD46771.40000 PYG
2000 JMD93542.80000 PYG
5000 JMD233857.00000 PYG
10000 JMD467714.00000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / دولار جامايكي
1 PYG0.02138 JMD
5 PYG0.10690 JMD
10 PYG0.21381 JMD
20 PYG0.42761 JMD
50 PYG1.06903 JMD
100 PYG2.13806 JMD
250 PYG5.34515 JMD
500 PYG10.69030 JMD
1000 PYG21.38060 JMD
2000 PYG42.76120 JMD
5000 PYG106.90300 JMD
10000 PYG213.80600 JMD