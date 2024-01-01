Jamaika dolarından Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile JMD → PYG çevirin

1.000 jmd
46.662 pyg

1.00000 JMD = 46.66230 PYG

05:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553151.073889.15371.454031.652890.9493218.3282
1 GBP1.1691611.25545104.2351.71.93251.1099121.4286
1 USD0.931250.796527183.02641.35411.539290.8840517.0685
1 INR0.01121660.009593660.012044410.01630930.01853980.01064780.205579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Jamaika dolarından Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Paraguay Guaranisi
1 JMD46.66230 PYG
5 JMD233.31150 PYG
10 JMD466.62300 PYG
20 JMD933.24600 PYG
50 JMD2333.11500 PYG
100 JMD4666.23000 PYG
250 JMD11665.57500 PYG
500 JMD23331.15000 PYG
1000 JMD46662.30000 PYG
2000 JMD93324.60000 PYG
5000 JMD233311.50000 PYG
10000 JMD466623.00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Jamaika Doları
1 PYG0.02143 JMD
5 PYG0.10715 JMD
10 PYG0.21431 JMD
20 PYG0.42861 JMD
50 PYG1.07153 JMD
100 PYG2.14306 JMD
250 PYG5.35765 JMD
500 PYG10.71530 JMD
1000 PYG21.43060 JMD
2000 PYG42.86120 JMD
5000 PYG107.15300 JMD
10000 PYG214.30600 JMD