دولار جامايكي إلى درهم مغربي

تحويل JMD إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
66.11 mad

1.00000 JMD = 0.06611 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 16:1 UTC
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JMD إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0663588.65051.438081.660980.963218.3094
1GBP1.1532711.22975102.2351.658441.91551.1108321.1151
1USD0.93780.813173183.13451.34861.557630.9032517.1702
1INR0.01128030.009781420.012028710.01622190.01873630.01086490.206535

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / الدرهم المغربي
1 JMD0.06611 MAD
5 JMD0.33057 MAD
10 JMD0.66115 MAD
20 JMD1.32229 MAD
50 JMD3.30573 MAD
100 JMD6.61145 MAD
250 JMD16.52863 MAD
500 JMD33.05725 MAD
1000 JMD66.11450 MAD
2000 JMD132.22900 MAD
5000 JMD330.57250 MAD
10000 JMD661.14500 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / دولار جامايكي
1 MAD15.12530 JMD
5 MAD75.62650 JMD
10 MAD151.25300 JMD
20 MAD302.50600 JMD
50 MAD756.26500 JMD
100 MAD1512.53000 JMD
250 MAD3781.32500 JMD
500 MAD7562.65000 JMD
1000 MAD15125.30000 JMD
2000 MAD30250.60000 JMD
5000 MAD75626.50000 JMD
10000 MAD151253.00000 JMD