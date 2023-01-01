دولار جامايكي إلى جنيه جيرزي

تحويل JMD إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
5.10 jep

1.00000 JMD = 0.00510 JEP

Mid-market exchange rate at 21:09
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.867451.0953591.2811.491591.658110.964518.8258
1 GBP1.152811.2627105.2271.719481.911441.1118821.702
1 USD0.912950.791954183.3351.361751.513780.8805517.187
1 INR0.01095520.009503250.011999810.01634070.01816490.01056640.20624

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / جنيه جيرسي
1 JMD0.00510 JEP
5 JMD0.02551 JEP
10 JMD0.05102 JEP
20 JMD0.10204 JEP
50 JMD0.25510 JEP
100 JMD0.51021 JEP
250 JMD1.27552 JEP
500 JMD2.55104 JEP
1000 JMD5.10207 JEP
2000 JMD10.20414 JEP
5000 JMD25.51035 JEP
10000 JMD51.02070 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / دولار جامايكي
1 JEP195.99900 JMD
5 JEP979.99500 JMD
10 JEP1959.99000 JMD
20 JEP3919.98000 JMD
50 JEP9799.95000 JMD
100 JEP19599.90000 JMD
250 JEP48999.75000 JMD
500 JEP97999.50000 JMD
1000 JEP195999.00000 JMD
2000 JEP391998.00000 JMD
5000 JEP979995.00000 JMD
10000 JEP1959990.00000 JMD