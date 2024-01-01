Jamaika dolarından Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile JMD → JEP çevirin

1.000 jmd
5,10 jep

1.00000 JMD = 0.00510 JEP

07:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550851.0737589.13861.454021.652940.94918518.3342
1 GBP1.1694711.25575104.2481.700471.933111.1100521.4418
1 USD0.93130.796337183.01621.354151.539410.88417.0749
1 INR0.01121850.009592550.012045810.01631190.01854350.01064850.205682

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Jamaika dolarından Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

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JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Jersey poundu
1 JMD0.00510 JEP
5 JMD0.02548 JEP
10 JMD0.05097 JEP
20 JMD0.10194 JEP
50 JMD0.25484 JEP
100 JMD0.50968 JEP
250 JMD1.27420 JEP
500 JMD2.54840 JEP
1000 JMD5.09679 JEP
2000 JMD10.19358 JEP
5000 JMD25.48395 JEP
10000 JMD50.96790 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Jamaika Doları
1 JEP196.20200 JMD
5 JEP981.01000 JMD
10 JEP1962.02000 JMD
20 JEP3924.04000 JMD
50 JEP9810.10000 JMD
100 JEP19620.20000 JMD
250 JEP49050.50000 JMD
500 JEP98101.00000 JMD
1000 JEP196202.00000 JMD
2000 JEP392404.00000 JMD
5000 JEP981010.00000 JMD
10000 JEP1962020.00000 JMD