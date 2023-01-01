牙買加元兌澤西鎊匯率

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1 EUR10.86411.097591.431.490191.652490.9576518.9598
1 GBP1.1572711.27015105.8131.724611.912441.1082621.9423
1 USD0.911150.787309183.30751.35781.505680.8725517.2754
1 INR0.01093730.009450630.012003710.01629870.01807380.01047380.207369

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如何將牙買加元兌換成to Jersey pounds

  • 1

    輸入金額

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    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇JMD你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇JEP你要兌換成哪一種目標貨幣。

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牙買加元熱門貨幣組合

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牙買加元澤西鎊兌換率
1 JMD0.00506 JEP
5 JMD0.02531 JEP
10 JMD0.05062 JEP
20 JMD0.10125 JEP
50 JMD0.25311 JEP
100 JMD0.50623 JEP
250 JMD1.26557 JEP
500 JMD2.53113 JEP
1000 JMD5.06226 JEP
2000 JMD10.12452 JEP
5000 JMD25.31130 JEP
10000 JMD50.62260 JEP
澤西鎊牙買加元兌換率
1 JEP197.54000 JMD
5 JEP987.70000 JMD
10 JEP1975.40000 JMD
20 JEP3950.80000 JMD
50 JEP9877.00000 JMD
100 JEP19754.00000 JMD
250 JEP49385.00000 JMD
500 JEP98770.00000 JMD
1000 JEP197540.00000 JMD
2000 JEP395080.00000 JMD
5000 JEP987700.00000 JMD
10000 JEP1975400.00000 JMD