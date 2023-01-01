دولار جامايكي إلى دولار هونغ كونغ

تحويل JMD إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
50.29 hkd

1.00000 JMD = 0.05029 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:58 UTC
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JMD إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066488.65461.437931.660540.9633518.3045
1GBP1.1532711.22985102.2431.658331.915061.11121.1101
1USD0.937750.813107183.13451.34841.557150.9033517.1648
1INR0.01127970.009780620.012028710.01621950.01873050.01086610.20647

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار هونغ كونغ
1 JMD0.05029 HKD
5 JMD0.25146 HKD
10 JMD0.50293 HKD
20 JMD1.00586 HKD
50 JMD2.51465 HKD
100 JMD5.02929 HKD
250 JMD12.57323 HKD
500 JMD25.14645 HKD
1000 JMD50.29290 HKD
2000 JMD100.58580 HKD
5000 JMD251.46450 HKD
10000 JMD502.92900 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / دولار جامايكي
100 HKD1988.35000 JMD
200 HKD3976.70000 JMD
300 HKD5965.05000 JMD
500 HKD9941.75000 JMD
1000 HKD19883.50000 JMD
2000 HKD39767.00000 JMD
2500 HKD49708.75000 JMD
3000 HKD59650.50000 JMD
4000 HKD79534.00000 JMD
5000 HKD99417.50000 JMD
10000 HKD198835.00000 JMD
20000 HKD397670.00000 JMD