دولار جامايكي إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل JMD إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
٥٫٢٢ fkp

1.00000 JMD = 0.00522 FKP

متوسط سعر صرف السوق عند 15:47 UTC
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JMD إلى FKP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 FKP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.066388.64631.437961.660130.9632518.3021
1GBP1.1534711.23005102.261.658781.915071.1110821.1127
1USD0.937850.812975183.13451.348551.55690.9033517.1641
1INR0.01128080.009779030.012028710.01622130.01872750.01086610.206462

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / جنيه جزر فوكلاند
1 JMD0.00522 FKP
5 JMD0.02608 FKP
10 JMD0.05216 FKP
20 JMD0.10431 FKP
50 JMD0.26078 FKP
100 JMD0.52156 FKP
250 JMD1.30391 FKP
500 JMD2.60781 FKP
1000 JMD5.21563 FKP
2000 JMD10.43126 FKP
5000 JMD26.07815 FKP
10000 JMD52.15630 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / دولار جامايكي
1 FKP191.73200 JMD
5 FKP958.66000 JMD
10 FKP1917.32000 JMD
20 FKP3834.64000 JMD
50 FKP9586.60000 JMD
100 FKP19173.20000 JMD
250 FKP47933.00000 JMD
500 FKP95866.00000 JMD
1000 FKP191732.00000 JMD
2000 FKP383464.00000 JMD
5000 FKP958660.00000 JMD
10000 FKP1917320.00000 JMD