جنيه جيرزي إلى دينار كويتي

تحويل JEP إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 jep
389.494 kwd

1.00000 JEP = 0.38949 KWD

Mid-market exchange rate at 21:00
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.095791.31021.491851.658390.964718.8279
1 GBP1.152611.26295105.2481.719571.911531.1119221.7018
1 USD0.912650.791797183.3351.361551.513550.8804517.1834
1 INR0.01095170.009501370.011999810.01633830.01816220.01056520.206197

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / Kuwaiti Dinar
1 JEP0.38949 KWD
5 JEP1.94747 KWD
10 JEP3.89494 KWD
20 JEP7.78988 KWD
50 JEP19.47470 KWD
100 JEP38.94940 KWD
250 JEP97.37350 KWD
500 JEP194.74700 KWD
1000 JEP389.49400 KWD
2000 JEP778.98800 KWD
5000 JEP1947.47000 KWD
10000 JEP3894.94000 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / جنيه جيرسي
1 KWD2.56743 JEP
5 KWD12.83715 JEP
10 KWD25.67430 JEP
20 KWD51.34860 JEP
50 KWD128.37150 JEP
100 KWD256.74300 JEP
250 KWD641.85750 JEP
500 KWD1283.71500 JEP
1000 KWD2567.43000 JEP
2000 KWD5134.86000 JEP
5000 KWD12837.15000 JEP
10000 KWD25674.30000 JEP