Jersey poundundan Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile JEP → KWD çevirin

1.000 jep
386,960 kwd

1.00000 JEP = 0.38696 KWD

07:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854841.073389.10181.453571.653270.94904518.3296
1 GBP1.1698111.25555104.2321.700391.9341.110221.442
1 USD0.93170.796464183.01671.35431.540360.8842517.0778
1 INR0.01122310.009594020.012045810.01631360.01855480.01065150.205715

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Jersey poundundan Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Kuveyt Dinarı
1 JEP0.38696 KWD
5 JEP1.93480 KWD
10 JEP3.86960 KWD
20 JEP7.73920 KWD
50 JEP19.34800 KWD
100 JEP38.69600 KWD
250 JEP96.74000 KWD
500 JEP193.48000 KWD
1000 JEP386.96000 KWD
2000 JEP773.92000 KWD
5000 JEP1934.80000 KWD
10000 JEP3869.60000 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Jersey poundu
1 KWD2.58424 JEP
5 KWD12.92120 JEP
10 KWD25.84240 JEP
20 KWD51.68480 JEP
50 KWD129.21200 JEP
100 KWD258.42400 JEP
250 KWD646.06000 JEP
500 KWD1292.12000 JEP
1000 KWD2584.24000 JEP
2000 KWD5168.48000 JEP
5000 KWD12921.20000 JEP
10000 KWD25842.40000 JEP