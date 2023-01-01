جنيه جيرزي إلى شلن كيني

تحويل JEP إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jep
١٩٣٬٢٢٦ kes

1.00000 JEP = 193.22600 KES

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.867551.095691.30181.491821.658370.964618.8226
1 GBP1.1526711.26285105.241.719561.911531.1118721.696
1 USD0.912750.79186183.3351.361651.513660.880417.1802
1 INR0.01095270.009502130.011999810.01633950.01816360.01056460.206158

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / شلن كيني
1 JEP193.22600 KES
5 JEP966.13000 KES
10 JEP1932.26000 KES
20 JEP3864.52000 KES
50 JEP9661.30000 KES
100 JEP19322.60000 KES
250 JEP48306.50000 KES
500 JEP96613.00000 KES
1000 JEP193226.00000 KES
2000 JEP386452.00000 KES
5000 JEP966130.00000 KES
10000 JEP1932260.00000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / جنيه جيرسي
1 KES0.00518 JEP
5 KES0.02588 JEP
10 KES0.05175 JEP
20 KES0.10351 JEP
50 KES0.25876 JEP
100 KES0.51753 JEP
250 KES1.29382 JEP
500 KES2.58764 JEP
1000 KES5.17527 JEP
2000 KES10.35054 JEP
5000 KES25.87635 JEP
10000 KES51.75270 JEP