10 آلاف شلن كيني إلى جنيه جيرزي

تحويل KES إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ kes
٥٤٫٩٣ jep

1.00000 KES = 0.00549 JEP

متوسط سعر صرف السوق عند 02:47
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

KES إلى JEP مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KES → 0 JEP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87051.057987.99081.451231.676680.9461519.2993
1GBP1.1487711.21525101.0781.667081.926061.086922.1698
1USD0.945250.822876183.1751.37181.584910.8943518.243
1INR0.01136480.009893310.012022810.01649290.01905510.01075260.219333

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن كيني إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KES في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KES الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن الكيني

KES إلى USD

KES إلى SGD

KES إلى NGN

KES إلى CAD

KES إلى EUR

KES إلى GBP

KES إلى AUD

KES إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل شلن كيني / جنيه جيرسي
1 KES0.00549 JEP
5 KES0.02746 JEP
10 KES0.05493 JEP
20 KES0.10985 JEP
50 KES0.27464 JEP
100 KES0.54927 JEP
250 KES1.37318 JEP
500 KES2.74636 JEP
1000 KES5.49272 JEP
2000 KES10.98544 JEP
5000 KES27.46360 JEP
10000 KES54.92720 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / شلن كيني
1 JEP182.05900 KES
5 JEP910.29500 KES
10 JEP1820.59000 KES
20 JEP3641.18000 KES
50 JEP9102.95000 KES
100 JEP18205.90000 KES
250 JEP45514.75000 KES
500 JEP91029.50000 KES
1000 JEP182059.00000 KES
2000 JEP364118.00000 KES
5000 JEP910295.00000 KES
10000 JEP1820590.00000 KES