جنيه جيرزي إلى دولار جامايكي

تحويل JEP إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 jep
196030 jmd

1.00000 JEP = 196.03000 JMD

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.867551.095691.30181.491821.658370.964618.8226
1 GBP1.1526711.26285105.241.719561.911531.1118721.696
1 USD0.912750.79186183.3351.361651.513660.880417.1802
1 INR0.01095270.009502130.011999810.01633950.01816360.01056460.206158

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / دولار جامايكي
1 JEP196.03000 JMD
5 JEP980.15000 JMD
10 JEP1960.30000 JMD
20 JEP3920.60000 JMD
50 JEP9801.50000 JMD
100 JEP19603.00000 JMD
250 JEP49007.50000 JMD
500 JEP98015.00000 JMD
1000 JEP196030.00000 JMD
2000 JEP392060.00000 JMD
5000 JEP980150.00000 JMD
10000 JEP1960300.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / جنيه جيرسي
1 JMD0.00510 JEP
5 JMD0.02551 JEP
10 JMD0.05101 JEP
20 JMD0.10203 JEP
50 JMD0.25506 JEP
100 JMD0.51013 JEP
250 JMD1.27531 JEP
500 JMD2.55063 JEP
1000 JMD5.10126 JEP
2000 JMD10.20252 JEP
5000 JMD25.50630 JEP
10000 JMD51.01260 JEP