Jersey poundundan Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile JEP → JMD çevirin

1.000 jep
196.187 jmd

1.00000 JEP = 196.18700 JMD

07:17 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8547151.0732589.09771.453451.653190.94901518.3285
1 GBP1.1699811.25565104.241.700461.934151.1103321.4435
1 USD0.931750.7964183.01671.354251.540360.8842517.0776
1 INR0.01122360.009593250.012045810.0163130.01855480.01065150.205713

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Jersey poundundan Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Jamaika Doları
1 JEP196.18700 JMD
5 JEP980.93500 JMD
10 JEP1961.87000 JMD
20 JEP3923.74000 JMD
50 JEP9809.35000 JMD
100 JEP19618.70000 JMD
250 JEP49046.75000 JMD
500 JEP98093.50000 JMD
1000 JEP196187.00000 JMD
2000 JEP392374.00000 JMD
5000 JEP980935.00000 JMD
10000 JEP1961870.00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Jersey poundu
1 JMD0.00510 JEP
5 JMD0.02549 JEP
10 JMD0.05097 JEP
20 JMD0.10194 JEP
50 JMD0.25486 JEP
100 JMD0.50972 JEP
250 JMD1.27430 JEP
500 JMD2.54859 JEP
1000 JMD5.09719 JEP
2000 JMD10.19438 JEP
5000 JMD25.48595 JEP
10000 JMD50.97190 JEP