جنيه جيرزي إلى دولار برمودي

تحويل JEP إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jep
١٬٢٦٢٫٩٦ bmd

1.00000 JEP = 1.26296 BMD

Mid-market exchange rate at 20:53
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.095791.31021.492071.658390.964518.8245
1 GBP1.152611.26295105.2481.719821.911531.1116921.6979
1 USD0.912650.791797183.3351.361751.513550.8802517.1803
1 INR0.01095170.009501370.011999810.01634070.01816220.01056280.206159

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / Bermudan Dollar
1 JEP1.26296 BMD
5 JEP6.31480 BMD
10 JEP12.62960 BMD
20 JEP25.25920 BMD
50 JEP63.14800 BMD
100 JEP126.29600 BMD
250 JEP315.74000 BMD
500 JEP631.48000 BMD
1000 JEP1262.96000 BMD
2000 JEP2525.92000 BMD
5000 JEP6314.80000 BMD
10000 JEP12629.60000 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / جنيه جيرسي
1 BMD0.79179 JEP
5 BMD3.95894 JEP
10 BMD7.91789 JEP
20 BMD15.83578 JEP
50 BMD39.58945 JEP
100 BMD79.17890 JEP
250 BMD197.94725 JEP
500 BMD395.89450 JEP
1000 BMD791.78900 JEP
2000 BMD1583.57800 JEP
5000 BMD3958.94500 JEP
10000 BMD7917.89000 JEP