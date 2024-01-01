Jersey poundundan Bermuda dolarına

Reel döviz kuru ile JEP → BMD çevirin

1.000 jep
1.255,75 bmd

1.00000 JEP = 1.25575 BMD

07:12 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8547051.0732589.09471.453451.653320.94821518.3292
1 GBP1.1699911.25575104.2451.70061.934451.1094121.4459
1 USD0.931750.796337183.01391.354251.540480.8837517.0782
1 INR0.0112240.009592810.012046210.01631350.01855680.01064580.205727

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Jersey poundundan Bermuda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → BMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

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JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Çevrim kurları Jersey poundu / Bermuda Doları
1 JEP1.25575 BMD
5 JEP6.27875 BMD
10 JEP12.55750 BMD
20 JEP25.11500 BMD
50 JEP62.78750 BMD
100 JEP125.57500 BMD
250 JEP313.93750 BMD
500 JEP627.87500 BMD
1000 JEP1255.75000 BMD
2000 JEP2511.50000 BMD
5000 JEP6278.75000 BMD
10000 JEP12557.50000 BMD
Çevrim kurları Bermuda Doları / Jersey poundu
1 BMD0.79634 JEP
5 BMD3.98168 JEP
10 BMD7.96337 JEP
20 BMD15.92674 JEP
50 BMD39.81685 JEP
100 BMD79.63370 JEP
250 BMD199.08425 JEP
500 BMD398.16850 JEP
1000 BMD796.33700 JEP
2000 BMD1592.67400 JEP
5000 BMD3981.68500 JEP
10000 BMD7963.37000 JEP