Джерсийские фунты в бермудские доллары

Сконвертируйте JEP в BMD по реальному обменному курсу

1000 jep
1261.33 bmd

1.00000 JEP = 1.26133 BMD

Среднерыночный курс в 09:41
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Логотип TrustpilotРейтинг Trustpilot

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.867951.094991.33491.493991.659440.9646518.7087
1 GBP1.1521411.2615105.2321.721321.911941.1114121.5554
1 USD0.913350.792707183.41851.36451.515610.88117.0871
1 INR0.01094870.009502770.011987710.01635730.01816880.01056120.204836

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в бермудские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и BMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в BMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунт Джерси

JEP в USD

JEP в EUR

JEP в GBP

JEP в INR

JEP в JPY

JEP в RUB

JEP в AUD

JEP в ZAR

Change Converter source currency

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
phones

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Бермудский доллар
1 JEP1.26133 BMD
5 JEP6.30665 BMD
10 JEP12.61330 BMD
20 JEP25.22660 BMD
50 JEP63.06650 BMD
100 JEP126.13300 BMD
250 JEP315.33250 BMD
500 JEP630.66500 BMD
1000 JEP1261.33000 BMD
2000 JEP2522.66000 BMD
5000 JEP6306.65000 BMD
10000 JEP12613.30000 BMD
Обменные курсы Бермудский доллар / Фунт Джерси
1 BMD0.79281 JEP
5 BMD3.96407 JEP
10 BMD7.92814 JEP
20 BMD15.85628 JEP
50 BMD39.64070 JEP
100 BMD79.28140 JEP
250 BMD198.20350 JEP
500 BMD396.40700 JEP
1000 BMD792.81400 JEP
2000 BMD1585.62800 JEP
5000 BMD3964.07000 JEP
10000 BMD7928.14000 JEP