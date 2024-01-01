500 фунтов Джерси в бермудские доллары

Сконвертируйте JEP в BMD по реальному обменному курсу

500 jep
645,68 bmd

£1,000 JEP = $1,291 BMD

Среднерыночный курс в 20:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 JEP в BMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,30101,3010
Низкий1,26211,2351
В среднем1,27781,2683
Изменить1.52%4.39%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 JEP к BMD

За последние 30 дней максимальный курс JEP к BMD составил 1,3010, а минимальный — 1,2621. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,2778. Изменение курса JEP к BMD в процентном соотношении составило 1.52.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к BMD составил 1,3010, а минимальный — 1,2351. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,2683. Изменение курса JEP к BMD в процентном соотношении составило 4.39.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в бермудские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и BMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в BMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунтов Джерси

JEP в USD

JEP в EUR

JEP в GBP

JEP в INR

JEP в JPY

JEP в RUB

JEP в AUD

JEP в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Бермудский доллар
1 JEP1,29135 BMD
5 JEP6,45675 BMD
10 JEP12,91350 BMD
20 JEP25,82700 BMD
50 JEP64,56750 BMD
100 JEP129,13500 BMD
250 JEP322,83750 BMD
500 JEP645,67500 BMD
1000 JEP1 291,35000 BMD
2000 JEP2 582,70000 BMD
5000 JEP6 456,75000 BMD
10000 JEP12 913,50000 BMD
Обменные курсы Бермудский доллар / Фунт Джерси
1 BMD0,77438 JEP
5 BMD3,87192 JEP
10 BMD7,74384 JEP
20 BMD15,48768 JEP
50 BMD38,71920 JEP
100 BMD77,43840 JEP
250 BMD193,59600 JEP
500 BMD387,19200 JEP
1000 BMD774,38400 JEP
2000 BMD1 548,76800 JEP
5000 BMD3 871,92000 JEP
10000 BMD7 743,84000 JEP