ألف دولار برمودي إلى جنيه جيرزي

تحويل BMD إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bmd
٧٩٣٫٨٧ jep

1.00000 BMD = 0.79387 JEP

Mid-market exchange rate at 21:26
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86891.0944591.21691.492561.663680.9657518.7288
1 GBP1.1508811.2596104.9811.717781.914721.1114621.5549
1 USD0.91370.793903183.3451.363751.52010.882417.1125
1 INR0.01096290.00952550.011998310.01636270.01823870.01058730.205321

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / جنيه جيرسي
1 BMD0.79387 JEP
5 BMD3.96934 JEP
10 BMD7.93867 JEP
20 BMD15.87734 JEP
50 BMD39.69335 JEP
100 BMD79.38670 JEP
250 BMD198.46675 JEP
500 BMD396.93350 JEP
1000 BMD793.86700 JEP
2000 BMD1587.73400 JEP
5000 BMD3969.33500 JEP
10000 BMD7938.67000 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Bermudan Dollar
1 JEP1.25966 BMD
5 JEP6.29830 BMD
10 JEP12.59660 BMD
20 JEP25.19320 BMD
50 JEP62.98300 BMD
100 JEP125.96600 BMD
250 JEP314.91500 BMD
500 JEP629.83000 BMD
1000 JEP1259.66000 BMD
2000 JEP2519.32000 BMD
5000 JEP6298.30000 BMD
10000 JEP12596.60000 BMD