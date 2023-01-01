et­tusen bermudiska dollar till Jerseypund

Konvertera BMD till JEP med den verkliga valutakursen

1000 bmd
792 jep

1.00000 BMD = 0.79200 JEP

Mid-market exchange rate at 14:50
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Toppvalutor

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.866151.093291.12021.491451.657490.962818.6729
1 GBP1.1545311.26215105.2021.721951.913651.1115921.5588
1 USD0.914750.792299183.35181.36431.516190.880717.081
1 INR0.01097450.009505480.011997310.0163680.01819020.01056610.204927

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Så här konverterar du bermudiska dollar till Jerseypund

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja BMD i den första listrutan för valutan du vill växla och JEP i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för BMD till JEP och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

Bästa valutapar för bermudiska dollar

BMD till USD

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BMD till EUR

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BMD till ZAR

BMD till GBP

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Växelkurser Bermudisk dollar/Jerseypund
1 BMD0.79200 JEP
5 BMD3.96000 JEP
10 BMD7.92000 JEP
20 BMD15.84000 JEP
50 BMD39.60000 JEP
100 BMD79.20000 JEP
250 BMD198.00000 JEP
500 BMD396.00000 JEP
1000 BMD792.00000 JEP
2000 BMD1584.00000 JEP
5000 BMD3960.00000 JEP
10000 BMD7920.00000 JEP
Växelkurser Jerseypund/Bermudisk dollar
1 JEP1.26263 BMD
5 JEP6.31315 BMD
10 JEP12.62630 BMD
20 JEP25.25260 BMD
50 JEP63.13150 BMD
100 JEP126.26300 BMD
250 JEP315.65750 BMD
500 JEP631.31500 BMD
1000 JEP1262.63000 BMD
2000 JEP2525.26000 BMD
5000 JEP6313.15000 BMD
10000 JEP12626.30000 BMD