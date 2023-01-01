et­tusen Jerseypund till bermudiska dollar

Konvertera JEP till BMD med den verkliga valutakursen

1000 jep
1260.61 bmd

1.00000 JEP = 1.26061 BMD

Mid-market exchange rate at 15:55
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Toppvalutor

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86691.093191.11261.490721.656970.963218.7422
1 GBP1.1535411.2609105.0991.719551.911321.1110921.6193
1 USD0.914850.793084183.35251.363751.515840.881217.1459
1 INR0.01097540.009514820.011997210.01636120.01818590.0105720.205703

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Så här konverterar du Jerseypund till bermudiska dollar

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja JEP i den första listrutan för valutan du vill växla och BMD i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för JEP till BMD och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

Bästa valutapar för Jerseypund

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Växelkurser Jerseypund/Bermudisk dollar
1 JEP1.26061 BMD
5 JEP6.30305 BMD
10 JEP12.60610 BMD
20 JEP25.21220 BMD
50 JEP63.03050 BMD
100 JEP126.06100 BMD
250 JEP315.15250 BMD
500 JEP630.30500 BMD
1000 JEP1260.61000 BMD
2000 JEP2521.22000 BMD
5000 JEP6303.05000 BMD
10000 JEP12606.10000 BMD
Växelkurser Bermudisk dollar/Jerseypund
1 BMD0.79326 JEP
5 BMD3.96632 JEP
10 BMD7.93264 JEP
20 BMD15.86528 JEP
50 BMD39.66320 JEP
100 BMD79.32640 JEP
250 BMD198.31600 JEP
500 BMD396.63200 JEP
1000 BMD793.26400 JEP
2000 BMD1586.52800 JEP
5000 BMD3966.32000 JEP
10000 BMD7932.64000 JEP