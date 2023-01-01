2000 كرونة آيسلندية إلى روبل روسي

تحويل ISK إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ isk
١٬٣٧٦٫٧٠ rub

1.00000 ISK = 0.68835 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / الروبل الروسي
1 ISK0.68835 RUB
5 ISK3.44175 RUB
10 ISK6.88350 RUB
20 ISK13.76700 RUB
50 ISK34.41750 RUB
100 ISK68.83500 RUB
250 ISK172.08750 RUB
500 ISK344.17500 RUB
1000 ISK688.35000 RUB
2000 ISK1376.70000 RUB
5000 ISK3441.75000 RUB
10000 ISK6883.50000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / Icelandic Króna
1 RUB1.45275 ISK
5 RUB7.26375 ISK
10 RUB14.52750 ISK
20 RUB29.05500 ISK
50 RUB72.63750 ISK
100 RUB145.27500 ISK
250 RUB363.18750 ISK
500 RUB726.37500 ISK
1000 RUB1452.75000 ISK
2000 RUB2905.50000 ISK
5000 RUB7263.75000 ISK
10000 RUB14527.50000 ISK