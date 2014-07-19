5 كرونة آيسلندية إلى كولون كوستاريكي

تحويل ISK إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

٥ isk
١٩٫١٤ crc

1.00000 ISK = 3.82847 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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ISK إلى CAD

ISK إلى AUD

ISK إلى GBP

ISK إلى NZD

ISK إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / كوستاريكا كولوين
1 ISK3.82847 CRC
5 ISK19.14235 CRC
10 ISK38.28470 CRC
20 ISK76.56940 CRC
50 ISK191.42350 CRC
100 ISK382.84700 CRC
250 ISK957.11750 CRC
500 ISK1914.23500 CRC
1000 ISK3828.47000 CRC
2000 ISK7656.94000 CRC
5000 ISK19142.35000 CRC
10000 ISK38284.70000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Icelandic Króna
1 CRC0.26120 ISK
5 CRC1.30601 ISK
10 CRC2.61201 ISK
20 CRC5.22402 ISK
50 CRC13.06005 ISK
100 CRC26.12010 ISK
250 CRC65.30025 ISK
500 CRC130.60050 ISK
1000 CRC261.20100 ISK
2000 CRC522.40200 ISK
5000 CRC1306.00500 ISK
10000 CRC2612.01000 ISK