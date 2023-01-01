جنيه مانكس إلى دولار جامايكي

تحويل IMP إلى JMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 imp
196043 jmd

1.00000 IMP = 196.04300 JMD

Mid-market exchange rate at 20:43
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.867451.095691.30181.492211.657990.9643518.8238
1 GBP1.152811.263105.2521.720211.911321.1117121.7
1 USD0.912750.791766183.3351.3621.513320.880217.1813
1 INR0.01095270.0095010.011999810.01634370.01815940.01056220.206171

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى دولار جامايكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى JMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه

IMP إلى USD

IMP إلى EUR

IMP إلى GBP

IMP إلى INR

IMP إلى JPY

IMP إلى RUB

IMP إلى AUD

IMP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / دولار جامايكي
1 IMP196.04300 JMD
5 IMP980.21500 JMD
10 IMP1960.43000 JMD
20 IMP3920.86000 JMD
50 IMP9802.15000 JMD
100 IMP19604.30000 JMD
250 IMP49010.75000 JMD
500 IMP98021.50000 JMD
1000 IMP196043.00000 JMD
2000 IMP392086.00000 JMD
5000 IMP980215.00000 JMD
10000 IMP1960430.00000 JMD
معدلات التحويل دولار جامايكي / جنيه جزيرة مان
1 JMD0.00510 IMP
5 JMD0.02550 IMP
10 JMD0.05101 IMP
20 JMD0.10202 IMP
50 JMD0.25505 IMP
100 JMD0.51009 IMP
250 JMD1.27523 IMP
500 JMD2.55045 IMP
1000 JMD5.10091 IMP
2000 JMD10.20182 IMP
5000 JMD25.50455 IMP
10000 JMD51.00910 IMP