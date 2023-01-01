جنيه مانكس إلى يوان صيني

تحويل IMP إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1000 imp
9034.19 cny

1.00000 IMP = 9.03419 CNY

Mid-market exchange rate at 20:39
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095691.31281.492371.658120.964418.8202
1 GBP1.1527411.26305105.2691.720461.911541.111721.6967
1 USD0.912750.791734183.3451.362151.513430.8802517.178
1 INR0.01095140.009499480.011998310.01634350.01815860.01056150.206107

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Chinese Yuan RMB
1 IMP9.03419 CNY
5 IMP45.17095 CNY
10 IMP90.34190 CNY
20 IMP180.68380 CNY
50 IMP451.70950 CNY
100 IMP903.41900 CNY
250 IMP2258.54750 CNY
500 IMP4517.09500 CNY
1000 IMP9034.19000 CNY
2000 IMP18068.38000 CNY
5000 IMP45170.95000 CNY
10000 IMP90341.90000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / جنيه جزيرة مان
1 CNY0.11069 IMP
5 CNY0.55346 IMP
10 CNY1.10691 IMP
20 CNY2.21382 IMP
50 CNY5.53455 IMP
100 CNY11.06910 IMP
250 CNY27.67275 IMP
500 CNY55.34550 IMP
1000 CNY110.69100 IMP
2000 CNY221.38200 IMP
5000 CNY553.45500 IMP
10000 CNY1106.91000 IMP