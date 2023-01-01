Isle of Man-pund till kinesiska yuan renminbi

Konvertera IMP till CNY med den verkliga valutakursen

1000 imp
9033.05 cny

1.00000 IMP = 9.03305 CNY

Mid-market exchange rate at 13:50
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Toppvalutor

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.866851.09591.26371.492431.657080.963518.6611
1 GBP1.153611.2632105.2821.721681.911621.111521.5276
1 USD0.913250.79164183.34581.362951.513320.879917.0421
1 INR0.01095730.009498260.011998210.0163530.01815710.01055720.204475

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Så här konverterar du Isle of Man-pund till kinesiska yuan renminbi

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja IMP i den första listrutan för valutan du vill växla och CNY i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för IMP till CNY och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

Bästa valutapar för Isle of Man-pund

IMP till USD

IMP till EUR

IMP till GBP

IMP till INR

IMP till JPY

IMP till RUB

IMP till AUD

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Växelkurser Isle of Man-pund/Chinese Yuan RMB
1 IMP9.03305 CNY
5 IMP45.16525 CNY
10 IMP90.33050 CNY
20 IMP180.66100 CNY
50 IMP451.65250 CNY
100 IMP903.30500 CNY
250 IMP2258.26250 CNY
500 IMP4516.52500 CNY
1000 IMP9033.05000 CNY
2000 IMP18066.10000 CNY
5000 IMP45165.25000 CNY
10000 IMP90330.50000 CNY
Växelkurser Chinese Yuan RMB/Isle of Man-pund
1 CNY0.11070 IMP
5 CNY0.55353 IMP
10 CNY1.10705 IMP
20 CNY2.21410 IMP
50 CNY5.53525 IMP
100 CNY11.07050 IMP
250 CNY27.67625 IMP
500 CNY55.35250 IMP
1000 CNY110.70500 IMP
2000 CNY221.41000 IMP
5000 CNY553.52500 IMP
10000 CNY1107.05000 IMP