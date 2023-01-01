100 kinesiska yuan renminbi till Isle of Man-pund

Konvertera CNY till IMP med den verkliga valutakursen

100 cny
11,08 imp

1.00000 CNY = 0.11077 IMP

Mid-market exchange rate at 15:31
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Toppvalutor

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86671.093891.17731.492221.657270.9634518.7379
1 GBP1.153811.26205105.2021.721751.91221.1116321.6202
1 USD0.914250.792362183.35831.364251.515150.8808517.131
1 INR0.01096760.009505490.011996410.01636610.01817640.0105670.20551

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Så här konverterar du kinesiska yuan renminbi till Isle of Man-pund

  • 1

    Ange ditt belopp

    Ange i rutan hur mycket du vill växla.

  • 2

    Välj dina valutor

    Klicka på listrutan för att välja CNY i den första listrutan för valutan du vill växla och IMP i den andra listrutan för valutan du vill växla till.

  • 3

    Det är allt

    Vår valutaomvandlare visar den aktuella kursen för CNY till IMP och hur den ändrats under den senaste dagen, veckan eller månaden.

Bästa valutapar för kinesiska yuan renminbi

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Växelkurser Chinese Yuan RMB/Isle of Man-pund
1 CNY0.11077 IMP
5 CNY0.55386 IMP
10 CNY1.10772 IMP
20 CNY2.21544 IMP
50 CNY5.53860 IMP
100 CNY11.07720 IMP
250 CNY27.69300 IMP
500 CNY55.38600 IMP
1000 CNY110.77200 IMP
2000 CNY221.54400 IMP
5000 CNY553.86000 IMP
10000 CNY1107.72000 IMP
Växelkurser Isle of Man-pund/Chinese Yuan RMB
1 IMP9.02755 CNY
5 IMP45.13775 CNY
10 IMP90.27550 CNY
20 IMP180.55100 CNY
50 IMP451.37750 CNY
100 IMP902.75500 CNY
250 IMP2256.88750 CNY
500 IMP4513.77500 CNY
1000 IMP9027.55000 CNY
2000 IMP18055.10000 CNY
5000 IMP45137.75000 CNY
10000 IMP90275.50000 CNY